Оперативники контррозвідки СБУ виявили ворожу агентурну мережу, що діяла на території Луганської області.

Бойовики за гроші від так званого МГБ “ЛНР” виконували різноманітні завдання на території проведення Операції об’єднаних сил.

Слідство встановило, що ворожі агенти планували проведення терористичного акту в місці базування одного з підрозділів української армії на території Луганщини.

Бойовики збиралися отруїти військовослужбовців небезпечною хімічною речовиною.

Крім того, члени агентурного осередку збирали і передавали своєму куратору серед терористів “ЛНР” розвідінформацію про розташування підрозділів ЗСУ, їх передислокацію, а також кількість людей та військової техніки.

Співробітники СБУ провели обшуки в будинках членів терористичного осередку, під час яких було виявлено речові докази.

Зокрема, оперативники вилучили топографічні карти та схеми місцевості, кілька мобільних телефонів і сімкарт для конспіративного зв’язку між учасниками угруповання, а також листування з кураторами з так званого МГБ.



































Хотіли отруїти військових ЗСУ: СБУ припинила діяльність агентів “ЛНР” / 9 фотографий

Членам агентурної мережі оголошено про підозру у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України. Стосовно них куратора з “МГБ ЛНР” заочно заведено кримінальну справу за ч. 1 ст.111 (Державна зрада) КК України.

Зрив великоднього перемир’я

Напередодні депутат Верховної Ради від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що учасникам ТКГ не вдалося домовитися про великоднє перемир’я на Донбасі.

За його словами , обговорення цього питання заблокували запрошені Росією бойовики “ЛНР” і “ДНР”.

Проведення наступного засідання контактної групи заплановано на 17 травня.