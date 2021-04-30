В Новгороде-Северском 7-летнего мальчика нашли мертвым в канаве под мостом.

Ребенок пропал, когда остался дома с бабушкой и дедушкой, пока мать была на работе.

Объявление о розыске мальчика разместили в социальных сетях. Среди особых примет указывалось, что он не разговаривает.

Мальчика в воде заметили дети, которые играли неподалеку, и позвали взрослых. Те вызвали полицию и скорую помощь.

Однако спасти мальчика не смогли, потому что он пробыл в воде около получаса.

Как сообщили в полиции, в той части города, где произошло чрезвычайное происшествие, установлены видеокамеры. На записи видно, как мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду.

По данному факту правоохранители открыли производство по статье Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.

В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии

29 апреля в Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии.

По предварительной версии следствия, школьница довела организм до критического состояния, пытаясь похудеть.

Как установили правоохранители, девочка жила в полноценной семье. О ее семье все отзывались только положительно.