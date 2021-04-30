У Новгороді-Сіверському 7-річного хлопчика знайшли мертвим у канаві під містком.

Дитина зникла, коли залишилася вдома з бабусею і дідусем, поки мати була на роботі.

Оголошення про розшук хлопчика розмістили в соціальних мережах. Серед особливих прикмет вказувалося, що він не розмовляє.

Хлопчика у воді помітили діти, які гралися неподалік, й покликали дорослих. Ті викликали поліцію та швидку допомогу.

Однак врятувати хлопчика не змогли, бо він пробув у воді близько півгодини.

Як повідомили в поліції, у тій частині міста, де сталась надзвичайна подія, встановлені відеокамери. На записі видно, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за статтею Умисне вбивство з приміткою Нещасний випадок.

В Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії

29 квітня в Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії.

За попередньою версією слідства, школярка довела організм до критичного стану, намагаючись схуднути.

Як встановили правоохоронці, дівчинка жила в повноцінній родині. Про її сім’ю всі відгукувались лише позитивно.