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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Курили, пили і задували свічки: у Києві у церкві дівчата бешкетували заради відео (18+)

Курили, пили і задували свічки: у Києві у церкві дівчата бешкетували заради відео (18+)

У Храмі Різдва Христова в центрі Києва дівчата заради відео в Instagram влаштували дебош.

Дівчата зайшли у храм, наспівуючи Аве Марія, потім почали розпивати алкогольні напої, палити електронні сигарети, задувати свічки і насміхатися над іконами.

Все це проходило під сміх і глузливі коментарі.

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Реакції на це з боку правоохоронців поки не було.

У Києві поліцейські розшукали хуліганів

У Києві молода дівчина і хлопець палили в метро заради того, щоб викласти це в соціальних мережах. Незабаром їх розшукали правоохоронці та притягли до відповідальності.

Їх притягли до відповідальності за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) і ст. 173 (дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу. Кожному з порушників загрожує штраф від 170 до 245 грн.

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