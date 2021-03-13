Українські моряки, врятовані з затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна Волго Балт 179, можуть повернутися на батьківщину наступного тижня.

Про це повідомили в посольстві України в Румунії. Рятувальники продовжили пошукову операцію загиблого капітана затонулого судна та першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.

– Стан врятованих українських моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом в повітовій лікарні м. Констанца до 15 березня. Вчора ввечері співробітниками ПУ вручили всім морякам Посвідчення на повернення в Україну, – зазначили у посольстві.

Також наголосили, що залежно від стану здоров’я і терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня. Моряків забезпечили одягом і належним харчуванням.

У Румунії затонуло судно з українськими моряками

11 березня у Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Волго Балт 179, на борту якого було 13 українських моряків.

Двоє людей загинули. 10 членів екіпажу вдалося врятувати, їх обіцяли доставити до пасажирського причалу в порту міста Констанца після закінчення рятувальних робіт.

Детальніше про аварію на затонулому судні Волго Балт 179 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в Румунії

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa