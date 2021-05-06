В Одеській області перекинувся патрульний човен із чотирма прикордонниками, одного військовослужбовця досі шукають.

Іншим трьом вдалося врятуватись, один з чоловіків отримав переохолодження, а ще один – травму ніг.

Наразі усім надається необхідна медична допомога.

Моторний човен перевернувся на озері Тудорове близько 16-ої години, до пошуків зниклого прикордонника залучили співробітників водної поліції, водолазів ДСНС, рибалок та навіть вертоліт Одеської Держприкордонслужби.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії, призначено службове розслідування.

Аварія судна у Румунії

11 березня у акваторії Чорного моря біля берегів Румунії затонуло судно Волго Балт 179, на борту якого було 13 українських моряків.

Двоє членів екіпажу загинули, 10 вдалося врятувати.

13 березня в посольстві України в Румунії повідомили, що рятувальники продовжили пошукову операцію загиблого капітана затонулого судна та першого помічника капітана.