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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

В Одеській області перевернувся човен із прикордонниками: одну людину шукають

В Одеській області перевернувся човен із прикордонниками: одну людину шукають

В Одеській області перекинувся патрульний човен із чотирма прикордонниками, одного військовослужбовця досі шукають.

Іншим трьом вдалося врятуватись, один з чоловіків отримав переохолодження, а ще один – травму ніг.

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Наразі усім надається необхідна медична допомога.

Моторний човен перевернувся на озері Тудорове близько 16-ої години, до пошуків зниклого прикордонника залучили співробітників водної поліції, водолазів ДСНС, рибалок та навіть вертоліт Одеської Держприкордонслужби.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії,  призначено службове розслідування.

Аварія судна у Румунії

11 березня у акваторії Чорного моря біля берегів Румунії затонуло судно Волго Балт 179, на борту якого було 13 українських моряків.

Двоє членів екіпажу загинули, 10 вдалося врятувати.

13 березня в посольстві України в Румунії повідомили, що рятувальники продовжили пошукову операцію загиблого капітана затонулого судна та першого помічника капітана.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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