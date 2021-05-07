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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Днепропетровщине мужчина создал детдом и насиловал 13-летнюю воспитанницу

Изнасилование

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который развращал 13-летнюю девочку.

52-летний житель села Великомихайловка вместе с экс-женой создали детский дом семейного типа.

Летом 2019 года мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц — 13-летнюю девочку. Мужчина заставлял ребенка смотреть порнографические видеоролики. Впоследствии он неоднократно насиловал девочку.

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Кроме того, во время обыска у подозреваемого нашли охотничье оружие, которое он хранил без соответствующих документов.

Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.

Источник: Прокуратура Днепропетровской области

Фото: Depositphotos

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