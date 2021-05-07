У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО

У Києві двоє чоловіків через помсту живцем підпалили 41-річного киянина, який від опіків помер у лікарні.
6 травня до поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе у людини загорівся одяг.
Правоохоронці та медики встановили, що чоловіка спочатку побили, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили.
На момент транспортування до лікарні у киянина обгоріло вже 80% тіла, від цих опіків він і помер.
Зловмисників, які скоїли вбивство одразу затримали. Ними виявились двоє жителів столиці 1997 та 2002 років народження.
Вони стверджували, що підпалили чоловіка через те, що він образив сина одного з них і вони вирішили таким чином помститися.
Наразі правоохоронці готуються оголосити підозру за ч. 2 ст. 15 про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю, за якою затриманим загрожує довічне ув’язнення.
Хотів спалити живцем
У Донецькій області 40-річний чоловік напав на жінку і намагався спалити її живцем.
Підозрюваний пробрався на подвір’я з метою пограбувати жінку, а потім зв’язав її та вирішив позбутися свідка.