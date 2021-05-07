PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Образив сина: у Києві 41-річного чоловіка спалили живцем

Образив сина: у Києві 41-річного чоловіка спалили живцем

У Києві двоє чоловіків через помсту живцем підпалили 41-річного киянина, який від опіків помер у лікарні.

6 травня до поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе у людини загорівся одяг.

Читайте
Обіцяв вакцинувати: на Сумщині чоловік пограбував і мало не вбив подружжя

Правоохоронці та медики встановили, що чоловіка спочатку побили, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили.

На момент транспортування до лікарні у киянина обгоріло вже 80% тіла, від цих опіків він і помер.

Зловмисників, які скоїли вбивство одразу затримали. Ними виявились двоє жителів столиці 1997 та 2002 років народження.

  • У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО
  • У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО
  • У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО
  • У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО
Образив сина: у Києві 41-річного чоловіка спалили живцем / 2 фотографии

Вони стверджували, що підпалили чоловіка через те, що він образив сина одного з них і вони вирішили таким чином помститися.

Наразі правоохоронці готуються оголосити підозру за ч. 2 ст. 15 про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю, за якою затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Хотів спалити живцем 

У Донецькій області 40-річний чоловік напав на жінку і намагався спалити її живцем.

Підозрюваний пробрався на подвір’я з метою пограбувати жінку, а потім зв’язав її та вирішив позбутися свідка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка