У Києві двоє чоловіків живцем спалили людину – ФОТО

У Києві двоє чоловіків через помсту живцем підпалили 41-річного киянина, який від опіків помер у лікарні.

6 травня до поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе у людини загорівся одяг.

Правоохоронці та медики встановили, що чоловіка спочатку побили, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили.

На момент транспортування до лікарні у киянина обгоріло вже 80% тіла, від цих опіків він і помер.

Зловмисників, які скоїли вбивство одразу затримали. Ними виявились двоє жителів столиці 1997 та 2002 років народження.







Образив сина: у Києві 41-річного чоловіка спалили живцем / 2 фотографии

Вони стверджували, що підпалили чоловіка через те, що він образив сина одного з них і вони вирішили таким чином помститися.

Наразі правоохоронці готуються оголосити підозру за ч. 2 ст. 15 про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю, за якою затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Хотів спалити живцем

У Донецькій області 40-річний чоловік напав на жінку і намагався спалити її живцем.

Підозрюваний пробрався на подвір’я з метою пограбувати жінку, а потім зв’язав її та вирішив позбутися свідка.