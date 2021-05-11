На Львівщині п’яний чоловік жорстоко вбив кошеня – йому загрожує арешт

На Львівщині п’яний чоловік жорстоко вбив кошеня. Йому вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Про трагедію в одному із сіл Самбірського району 16 квітня у поліцію повідомила 44-річна сестра підозрюваного.

Приїхавши на місце події, слідчі встановили, що 44-річний чоловік, будучи п’яним, навмисно завдав п’ятимісячному кошеняті тілесних ушкодженнь. Внаслідок чого тварина померла.

Провоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Йому загрожує штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів, або арешт до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

Вбивство кота на Одещині

Нещодавно в одному із сіл Подільського району 16-річний підліток жорстоко вбив безпритульного кота, якого знайшов на вулиці.

До поліції звернулися сусіди хлопця. Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.