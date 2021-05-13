В одной из киевских многоэтажек нашли изуродованный труп.

В полицию обратился хозяин квартиры, который нашел своего квартиранта, который поселился здесь несколько недель назад, мертвым.

Через несколько часов правоохранители задержали вероятного подозреваемого. Он рассказал, что накануне пришел к погибшему в гости.

Там мужчины распивали спиртное, а затем между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Но задержанный не ограничился ударами кулаков, он бил потерпевшего чайником, утверждают люди, которые видели место преступления.

После этого гость убежал и оставил мужчину умирать, а на утро тело нашел хозяин.

Задержанному 32 года, он родом с Волыни, а в столице искал лучшей жизни, но работу ему найти так и не удалось.

Его обвиняют не в умышленном убийстве, а в нанесении тяжких телесных повреждений.

За это ему грозит до 10 лет заключения, говорят в полиции.

Убийство друга

На Киевщине мужчина жестоко избил своего друга, а потом, когда убедился, что он умер, затащил тело в коридор и накрыл простыней.

За это преступление ему грозит около 10 лет лишения свободы.