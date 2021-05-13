У одній з київських багатоповерхівок знайшли понівечений труп.

До поліції звернувся хазяїн квартири, який знайшов свого квартиранта, який оселився тут кілька тижні тому, мертвим.

Через кілька годин правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного. Він розповів, що напередодні прийшов до загиблого в гості.

Там чоловіки розпивали спиртне, а потім між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Але затриманий не обмежився ударами кулаків, він бив потерпілого чайником, стверджують люди, які бачили місце злочину.

Після цього гість втік і залишив чоловіка помирати, а на ранок тіло знайшов господар.

Затриманому 32 роки, він родом з Волині, а у столиці шукав кращого життя, але роботу йому знайти так і не вдалося.

Його обвинувачують не в навмисному вбивстві, а у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

За це йому загрожує до 10 років ув’язнення, кажуть у поліції.

Вбивство друга

На Київщині чоловік жорстоко побив власного друга, а потім, коли впевнився, що він помер, затягнув тіло у коридор та накрив простирадлом.

За цей злочин йому загрожує близько 10 років позбавлення волі.