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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Бив чайником по голові: у Києві затримали чоловіка, який вбив свого знайомого

наручники

У одній з київських багатоповерхівок знайшли понівечений труп.

До поліції звернувся хазяїн квартири, який знайшов свого квартиранта, який оселився тут кілька тижні тому, мертвим.

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Через кілька годин правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного. Він розповів, що напередодні прийшов до загиблого в гості.

Там чоловіки розпивали спиртне, а потім між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Але затриманий не обмежився ударами кулаків, він бив потерпілого чайником, стверджують люди, які бачили місце злочину.

Після цього гість втік і залишив чоловіка помирати, а на ранок тіло знайшов господар.

Затриманому 32 роки, він родом з Волині, а у столиці шукав кращого життя, але роботу йому знайти так і не вдалося.

Його обвинувачують не в навмисному вбивстві, а у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. 

За це йому загрожує до 10 років ув’язнення, кажуть у поліції.

Вбивство друга 

На Київщині чоловік жорстоко побив власного друга, а потім, коли впевнився, що він помер, затягнув тіло у коридор та накрив простирадлом.

За цей злочин йому загрожує близько 10 років позбавлення волі.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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