На поминальну неділю у Київській області чоловік побив до напівсмерті односельця. Він, не викликавши швидку, щодня ходив перевіряти чи дихає ще жертва, доки не переконався що той таки помер. Напередодні трагедії він запросив друга до себе у гості.

Ігор повернувся із в’язниці у материну хату в Козаровичі. Там він часто влаштовував гучні гулянки. Тож коли увечері, перед інцидентом, з цього подвір’я почулися гучні крики – сусіди навіть не звернули особливої уваги.

Призвичаївшись до життя за колючим дротом, на волі Ігор працювати не хотів. Натомість він збирав у себе волоцюг, з якими безперестанку пиячив. Тиждень тому господар прихистив у себе односельця.

Під час чергового застілля власник подвір’я накинувся на гостя з кулаками. Він його лупцював допоки той не втратив свідомість.

Але фатальною для чоловіка стала травма голови, під шквалом несамовитих ударів, падаючи, нещасний сильно забився потилицею на ганку будинку.

Після бійки власник затягнув тіло друга у коридор та накрив простирадлом. Той ще дихав, але викликати медиків нападник навіть не збирався.

Натомість кілька днів підряд він перевіряв, чи живий його гість. І коли товариш таки помер – зловмисник пішов до сусідів і зізнався у страшному злочині.

Жертвою колишнього в’язня став 26-річний Олександр.

Поліцейським 44-річний Ігор навіть не зміг пояснити, що спровокувало його до злочинну. Але якби він викликав побитому швидку, то міг би його врятувати.

– Він наносив удари лише кулаками. Чоловік загинув від закритої черепно-мозкової травми, – каже речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Життя Ігоря йде страшним та містичним колом. Так, це вже другий товариш, який загинув від його рук. І саме поминальної неділі Ігор скоїв попередній злочин.

– На Гробки сім років тому він теж скоїв убивство свого знайомого і тут аналогічна ситуація, – розповідає староста села Володимир Овсієнко.

В’язниця нічому не навчила зловмисника. Зокрема, він визнав свою провину і вже під арештом. За манеру бити своїх друзів до смерті цього разу Ігор ризикує загриміти до в’язниці на максимальний десятирічний термін.

У Києві підпалили чоловіка

У Києві двоє чоловіків підпалили киянина через помсту живцем. Постраждалий 41-річний українець помер від значних опіків у лікарні – у нього обгоріло близько 80% тіла.

Зловмисників, які скоїли вбивство, затримали правоохоронці. Підозрювані стверджували, що підпалили постраждалого через те, що він образив сина одного з них і вони вирішили таким способом помститися.