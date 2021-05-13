На поминальное воскресенье в Киевской области мужчина до полусмерти избил односельчанина.

Потом он, не вызвав скорую, ежедневно ходил проверять дышит ли еще жертва, пока не убедился что тот точно умер. Накануне трагедии он пригласил друга к себе в гости.

Игорь вернулся из тюрьмы в материнский дом в Козаровичи. Он часто устраивал дома шумные гулянья.

Поэтому когда вечером, перед инцидентом, с этого двора послышались громкие крики — соседи даже не обратили особого внимания.

Привыкнув к жизни за колючей проволокой, на свободе Игорь работать не хотел. Вместо этого он собирал у себя бродяг, с которыми мужчина беспробудно пьянствовал. Неделю назад хозяин приютил у себя односельчанина.

Во время очередного застолья владелец двора набросился на гостя с кулаками. Он его бил пока тот не потерял сознание.

Но роковой для мужчина стала травма головы, под шквалом неистовых ударов, падая, несчастный сильно ушибся затылком на крыльце дома.

После драки владелец затянул тело друга в коридор и накрыл простыней. Тот еще дышал, но вызвать медиков нападающий даже не собирался.

Однако несколько дней подряд он проверял, жив ли его гость. И когда товарищ таки умер — злоумышленник пошел к соседям и признался в страшном преступлении.

Жертвой бывшего узника стал 26-летний Александр.

Полицейским 44-летний Игорь даже не смог объяснить, что спровоцировало его к преступлению. Но если бы он вызвал избитому скорую, то мог бы его спасти.

— Он наносил удары только кулаками. Мужчина погиб от закрытой черепно-мозговой травмы, — говорит пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Жизнь Игоря идет страшным и мистическим кругом. Так, это уже второй товарищ, погибшей от его рук. И именно в поминальное воскресенье Игорь совершил предыдущее преступление.

— На Гробки семь лет назад он тоже совершил убийство своего знакомого и здесь аналогичная ситуация, — рассказывает староста села Владимир Овсиенко.

Тюрьма ничему не научила злоумышленника. В частности, он признал свою вину и уже под арестом.

По манере бить своих друзей до смерти в этот раз Игорь рискует загреметь в тюрьму на максимальный десятилетний срок.

В Киеве подожгли мужчину

В Киеве двое мужчин подожгли киевлянина из мести живьем. Пострадавший 41-летний украинец умер от сильных ожогов в больнице — у него обгорело около 80% тела.

Злоумышленников, совершивших убийство, задержали правоохранители. Подозреваемые утверждали, что подожгли пострадавшего из-за того, что он оскорбил сына одного из них и они решили таким способом отомстить.