13 мая начались обыски в офисном помещении Киевского метрополитена. Их проводит Киевская городская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой.
Причина обысков — неуплата налогов при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Как говорится в материалах следствия, в 2020 году должностные лица компании Киевметрострой на заказ подрядчика — КП Киевский Метрополитен осуществляли строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена. Она соединяет станцию метро Сырец и жилой массив Виноградарь.
При этом средства за ремонтные работы руководство ОАО Киевметрострой перечисляло на счета фиктивных предприятий. Убытки вследствие таких операций достигают 9 млн грн.
Кроме того, аффилированное предприятие арендовало помещения в ПАО Киевметрострой для собственных нужд. Однако в итоге компания Киевметрострой самостоятельно использовала эти объекты, а средства из бюджета перечисляла предприятию-арендатору.
Обыски в КГГА
13 мая сотрудники Киевской городской прокуратуры провели обыски в департаментах КГГА.
Правоохранители вручили подозрения 11 лицам, среди которых и действующие чиновники. Их обвиняют, в частности, в завладении государственными средствами, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением.
Фото: Прокуратура Киева