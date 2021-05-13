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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Правоохранители начали обыски в Киевском метрополитене

Київський метрополітен обшуки

13 мая начались обыски в офисном помещении Киевского метрополитена. Их проводит Киевская городская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой.

Причина обысков — неуплата налогов при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Как говорится в материалах следствия, в 2020 году должностные лица компании Киевметрострой на заказ подрядчика — КП Киевский Метрополитен осуществляли строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена. Она соединяет станцию метро Сырец и жилой массив Виноградарь.

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При этом средства за ремонтные работы руководство ОАО Киевметрострой перечисляло на счета фиктивных предприятий. Убытки вследствие таких операций достигают 9 млн грн.

Кроме того, аффилированное предприятие арендовало помещения в ПАО Киевметрострой для собственных нужд. Однако в итоге компания Киевметрострой самостоятельно использовала эти объекты, а средства из бюджета перечисляла предприятию-арендатору.

Обыски в КГГА

13 мая сотрудники Киевской городской прокуратуры провели обыски в департаментах КГГА.

Правоохранители вручили подозрения 11 лицам, среди которых и действующие чиновники. Их обвиняют, в частности, в завладении государственными средствами, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением.

Фото: Прокуратура Киева

Источник: Прокуратура Киева

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