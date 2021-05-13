Цены на проезд в метро Киева: в столичной подземке могут повысить тарифы

В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро. Представители Киевского метрополитена обратились к городским властям. Факты ICTV ожидают комментария от КГГА.

13 мая на официальной странице Киевского метрополитена в Facebook было опубликовано обращение трудовых коллективов столичной подземки и Киевпастранса с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.

— Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам. Предприятия надеются на конструктивную позицию города, — говорится в документе.

По их словам, они видят два возможных пути решения этой ситуации.

— Поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что необходимо минимум 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров, — говорится в письме.















21 грн за поездку. Киевский метрополитен просит повысить стоимость проезда / 4 фотографии

В то же время они сообщают об убытках от своей деятельности, в частности прошлый год Киевский метрополитен завершил с убытком в 1 млрд 175 млн грн. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

Они напомнили, что последний раз оплату проезда в Киевском метрополитене повышали в 2018 году. Нынешняя стоимость не является экономически обоснованной, она должна быть около 21 грн за один проезд с человека.

В то же время в Киевпастрансе также назвали ожидаемые тарифы: 25,18 грн — для трамваев, троллейбусов, автобусов, 78,9 грн — для городской электрички.

Рост цен на продукты

В 2021 году фиксируется подорожание продуктов питания.

Больше всего прибавили в стоимости яйца и сахар.

Подробнее о ценах на продукты в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: КП Киевский метрополитен