У Херсоні затримали чоловіка, який знущався з собаки – ФОТО

У Херсоні поліція затримала п’яного чоловіка, який жорстоко побив свого собаку та влаштував погром у магазині.

13 травня до магазину завітав 32-річний мешканець Херсону зі своїм собакою. Чоловік був сильно напідпитку, бив пса, кидав його об підлогу і знущався з тварини.

Небайдужі відвідувачі зробили йому зауваження, почався конфлікт у ході якого чоловік пошкодив вітрину.

Коли на місце події приїхали поліцейські, собака лежав непритомний і ледь дихав. Його господаря правоохоронці затримали та доправили у відділок, а травмовану тварину відвезли у притулок.

Вбив кошеня

У Львівській області п’яний чоловік жорстоко вбив п’ятимісячне кошеня.

До поліції звернулася рідна сестра зловмисника, наразі його затримали і оголосили підозру за жорстоке поводження з тваринами.

За скоєний злочин чоловікові загрожує штраф до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.