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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Бив та кидав на підлогу: у Херсоні затримали чоловіка, який знущався з собаки

Бив та кидав на підлогу: у Херсоні затримали чоловіка, який знущався з собаки

У Херсоні поліція затримала п’яного чоловіка, який жорстоко побив свого собаку та влаштував погром у магазині.

13 травня до магазину завітав 32-річний мешканець Херсону зі своїм собакою. Чоловік був сильно напідпитку, бив пса, кидав його об підлогу і знущався з тварини.

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Небайдужі відвідувачі зробили йому зауваження, почався конфлікт у ході якого чоловік пошкодив вітрину.

Коли на місце події приїхали поліцейські, собака лежав непритомний і ледь дихав. Його господаря правоохоронці затримали та доправили у відділок, а травмовану тварину відвезли у притулок.

У Херсоні затримали чоловіка, який знущався з собаки – ФОТО

Вбив кошеня

У Львівській області п’яний чоловік жорстоко вбив п’ятимісячне кошеня.

До поліції звернулася рідна сестра зловмисника, наразі його затримали і оголосили підозру за жорстоке поводження з тваринами.

За скоєний злочин чоловікові загрожує штраф до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

Джерело: Патрульна поліція

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