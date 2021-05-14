Под Киевом подросток совершил самоубийство

Полиция расследует факт самоубийства несовершеннолетнего парня в городе Вышгород Киевской области.

В полицию 13 мая поступило сообщение от женщины, которая рассказала об исчезновении своего 14-летнего сына. Парень собирался идти в музыкальную школу, но на занятия не явился, а на телефонные звонки не отвечал.

Правоохранители установили, что парень в общем чате с одноклассниками выкладывал снимки боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мер, пересмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили ночью тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Парень покончил жизнь самоубийством. В его личных вещах нашли четыре патрона к автомату.

Следователи Вишгородського районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.

Попытка самоубийства в Одессе

В начале марта в Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и остался жив.

Инцидент произошел в ЖК Альтаир. Очевидцы подтвердили, что мужчина упал на капот припаркованного автомобиля.

По данным медиков скорой, пострадавший получил тяжелые повреждения, однако остался жив. Все детали инцидента устанавливаются.