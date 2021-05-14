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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Під Києвом підліток скоїв самогубство

Самогубство

Поліція розслідує факт самогубства неповнолітнього хлопця у місті Вишгород, Київської області.

До поліції 13 травня надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла про зникнення свого 14-річного сина. Хлопчина збирався йти до музичної школи, але на заняття не з’явився, а на телефонні дзвінки не відповідав.

Правоохоронці встановили, що хлопець у спільному чаті з однокласниками викладав знімки бойових набоїв до зброї та мав намір їх підірвати.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів, переглянули камери відеоспостереження та виявили вночі тіло неповнолітнього повішаним на дереві. Хлопець покінчив життя самогубством. В його особистих речах знайшли чотири набої до автомата.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії та причини такого вчинку.

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Спроба самогубства в Одесі

На початку березня в Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим.

Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік впав на капот припаркованого автомобіля.

За даними медиків швидкої, постраждалий отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим. Усі деталі інциденту встановлюються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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