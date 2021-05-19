Пытался спасти брата: в Винницкой области утонул 13-летний школьник

В Винницкой области трагически погиб 13-летний мальчик, который утонул в пруду. Трагедия произошла, когда трое детей после школы решили искупаться в сельском пруду.

Но вдруг самый младший из них начал тонуть. Тогда 13-летний восьмиклассник бросился спасать брата, но и сам ушел под воду. Их товарищ пытался спасти обоих, но вытащить на берег ему удалось только одного мальчика.

Первыми на место трагедии тогда прибыли медики, потом уже вызвали спасателей. Более двух часов они пытались найти мальчика. Тело погибшего достал из пруда его отец.

Местные жители предполагают, что в холодной воде 13-летнего ребенка сковала судорога, поэтому спастись не удалось.

Наказывать родителей погибшего за недосмотр полицейские не планируют, так как претензий к супругам по воспитанию троих детей никогда не было.

В то же время с 10-летним мальчиком, спасая которого погиб его старший брат, теперь будет работать психолог. А со всеми учениками в ближайшее время проведут повторный инструктаж по правилам поведения на водоемах.

Гибель 15-летнего парня в Харьковской области

Похожая трагедия недавно произошла в Харьковской области, где погиб 15-летний подросток.

Парень с 62-летним дедушкой на берегу выгуливали собаку. Во время прогулки животное выскочило на лед и провалилось.

Подросток утонул, пытаясь спасти собаку.