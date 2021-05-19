Намагався врятувати брата: у Вінницькій області потонув 13-річний школяр

У Вінницькій області трагічно загинув 13-річний хлопчик, який потонув у ставку. Трагедія сталася, коли троє дітей після школи вирішили покупатись у сільському ставку.

Але раптом наймолодший з них почав тонути. Тоді 13-річний восьмикласник кинувся рятувати брата, але і сам пішов під воду. Їхній товариш намагався врятувати обох, але витягнути на берег йому вдалося лише одного хлопчика.

Першими на місце трагедії тоді прибули медики, потім уже викликали рятувальників. Понад дві години вони намагалися знайти хлопчика. Тіло загиблого дістав зі ставка його батько.

Місцеві жителі припускають, що у холодній воді 13-річну дитину скувала судома, тому врятуватися не вдалося.

Карати батьків загиблого за недогляд поліцейські не планують, оскільки претензій до подружжя щодо виховання трьох дітей ніколи не було.

Водночас з 10-річним хлопчиком, рятуючи якого загинув його старший брат, тепер працюватиме психолог. А з усіма учнями найближчим часом проведуть повторний інструктаж з правил поведінки на водоймах.

Загибель 15-річного хлопця на Харківщині

Схожа трагедія не так давно сталася у Харківській області, де загинув 15-річний підліток.

Хлопець з 62-річним дідусем на березі вигулювали собаку. Під час прогулянки пес вискочив на кригу і провалився.

Підліток потонув, намагаючись врятувати собаку.