На трасі Київ-Житомир затримали членів злочинної групи

20 травня правоохоронці затримали на трасі Київ-Житомир трьох учасників злочинного угрупування. Разом з іншими членами банди вони здійснювали розбійні напади на офіси та будинки. Чоловіки вимагали у людей гроші та цінні речі, зв’язували скотчем та катували їх, зокрема розпеченою праскою.

Попередньо зловмисники завдали потерпілим збитків на суму $200 тис. Члени банди ретельно готувалися до злочинів – перед здійсненням розбійних нападів вони вивчали інформацію про людей, їхніх близьких, поведінку, матеріальний стан. Також вони здійснювали фізичну підготовку.

Зазвичай злочинці працювали у вечірній або нічний час із застосуванням зброї. Після операцій члени угрупування часто спалювали автомобілі, якими користувалися. Розбійні напади організовували на території Харківської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Востаннє чоловіки напали на приватний будинок у Харкові. Вони катували власницю оселі розпеченою праскою та викрали у неї €60 тис., $50 тис. та ювелірні вироби з золота.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.







Катували праскою і грабували: поліція затримала членів злочинної групи / 2 фотографии

Побилися на кладовищі – вбивство у Хмельницькій області

У Хмельницькій області чоловік вбив товариша на кладовищі – вони почали битися прямо на могилі. Перед цим вони разом відпочивали з родинами неподалік.

Під час посиденьок між знайомими виник конфлікт, який потім продовжився на кладовищі.