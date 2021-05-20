На Одещині чоловік жорстоко застрелив на вулиці безпритульного собаку. Йому повідомили підозру.

За даними правоохоронців, про стрілянину та мертву тварини повідомив на початку травня 2021 року житель міста Білгород-Дністровський, де і сталася трагедія.

Як встановили слідчі, зловмисником виявився 34-річний місцевий житель.

Так, чоловік прийшов до свого приятеля на територію приватних гаражів. Там вони разом випивали.

Потім він зробив у бік зграї безпритульних собак кілька пострілів із пневматичної рушниці, яку приніс із собою.

Таким чином він поцілив у одного пса, який загинув від поранення в грудину.

Чоловіку оголосили підозру в жорстокому поводженні з тваринами за ч. 1 ст. 299 ККУ.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

Знущання над собакою

У Херсоні поліція затримала п’яного чоловіка, який жорстоко побив свого собаку та влаштував погром у магазині.

13 травня 32-річний мешканець Херсону, прийшовши до магазину зі своїм собакою, почав бити його, кидати об підлогу і знущатися.

Небайдужі відвідувачі зробили йому зауваження, почався конфлікт у ході якого чоловік пошкодив вітрину.