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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Стріляв у безпритульних собак: на Одещині повідомили підозру чоловіку

Стріляв у безпритульних собак: на Одещині повідомили підозру чоловіку

На Одещині чоловік жорстоко застрелив на вулиці безпритульного собаку. Йому повідомили підозру.

За даними правоохоронців, про стрілянину та мертву тварини повідомив на початку травня 2021 року житель міста Білгород-Дністровський, де і сталася трагедія.

Як встановили слідчі, зловмисником виявився 34-річний місцевий житель.

Так, чоловік прийшов до свого приятеля на територію приватних гаражів. Там вони разом випивали.

Потім він зробив у бік зграї безпритульних собак кілька пострілів із пневматичної рушниці, яку приніс із собою.

Таким чином він поцілив у одного пса, який загинув від поранення в грудину.

Чоловіку оголосили підозру в жорстокому поводженні з тваринами за ч. 1 ст. 299 ККУ.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

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Знущання над собакою

У Херсоні поліція затримала п’яного чоловіка, який жорстоко побив свого собаку та влаштував погром у магазині.

13 травня 32-річний мешканець Херсону, прийшовши до магазину зі своїм собакою, почав бити його, кидати об підлогу і знущатися.

Небайдужі відвідувачі зробили йому зауваження, почався конфлікт у ході якого чоловік пошкодив вітрину.

Джерело: Нацполіція

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