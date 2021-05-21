Представлялся девочкой в соцсетях: в Киеве фотограф создавал детскую порнографию

В Киеве фотограф создавал материалы детской порнографии с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях, а также шантажа и угроз. Сейчас ему сообщили подозрение.

По данным правоохранителей, в начале апреля 2021 года 38-летний житель столицы, который был детским фотографом, создал в Instagram фейковою страницу под вымышленным названием.

С этого профиля мужчина, представившись девочкой, начал переписываться с 9-летним ребенком.

Таким образом он подружился со своей жертвой и получил ее доверие.

Далее злоумышленник уговорил девочку сделать фотографии в обнаженном виде.

После того, как фотограф получил несколько откровенных фото несовершеннолетней, он начал ее шантажировать и угрожать распространением фотографий посторонним лицам.

Кроме того, мужчина заставил девочку сделать еще более откровенные снимки в сексуальных образах и изображением ее половых органов.

Во время следствия правоохранители установили, что детский фотограф женат и имеет двоих детей.

В частности, во время обысков в доме злоумышленника следователи обнаружили на его телефоне и компьютере многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других несовершеннолетних жертв.

Мужчине сообщили о подозрении по факту создания детской порнографии с привлечением малолетней девочки.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет.

Также сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Распространение детской порнографии в Хмельницкой области

В апреле этого года полиция Хмельницкой области задержала 21-летнего мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии.

В частности, порнографический контент подозреваемый продавал через мессенджеры в интернете, а запрещенные видеоролики перекупал на тематических форумах в DarkNet.