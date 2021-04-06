Поліція Хмельниччини затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії.

Порнографічний контент підозрюваний продавав через месенджери в інтернеті, а заборонені відеоролики перекуповував на тематичних форумах у DarkNet.

У помешканні фігуранта правоохоронці провели обшук і вилучили докази, що доводять його причетність до цього правопорушення.

Наразі злочинцю повідомлено підозру за ч. 4 ст. 301 про збут і розповсюдження порнографічних предметів, а також за ч. 3 ст. 301-1 про збут і розповсюдження дитячої порнографії.

За свій злочин чоловік може отримати до 12 років в’язниці.

Змушував похресницю роздягатися для фото

24 березня на Херсонщині суд виніс вирок у справі розбещення малолітньої дівчинки хрещеним батьком.

49-річний чоловік систематично надсилав дитині свої відверті фото, що мають порнографічний характер, а також вимагав, аби дівчинка фотографувалася оголеною і показувала свої знімки йому.

Розбещувача засудили до восьми років позбавлення волі.