Поліція Хмельниччини затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії.
Порнографічний контент підозрюваний продавав через месенджери в інтернеті, а заборонені відеоролики перекуповував на тематичних форумах у DarkNet.
У помешканні фігуранта правоохоронці провели обшук і вилучили докази, що доводять його причетність до цього правопорушення.
Наразі злочинцю повідомлено підозру за ч. 4 ст. 301 про збут і розповсюдження порнографічних предметів, а також за ч. 3 ст. 301-1 про збут і розповсюдження дитячої порнографії.
За свій злочин чоловік може отримати до 12 років в’язниці.
Змушував похресницю роздягатися для фото
24 березня на Херсонщині суд виніс вирок у справі розбещення малолітньої дівчинки хрещеним батьком.
49-річний чоловік систематично надсилав дитині свої відверті фото, що мають порнографічний характер, а також вимагав, аби дівчинка фотографувалася оголеною і показувала свої знімки йому.
Розбещувача засудили до восьми років позбавлення волі.