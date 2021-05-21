Представлявся дівчинкою у соцмережах: у Києві фотограф виготовляв дитячу порнографію

У Києві фотограф виготовляв матеріали дитячої порнографії за допомогою фейкового акаунту в соцмережах, а також шантажу та погроз. Наразі йому повідомили підозру.

За даними правоохоронців, на початку квітня 2021 року 38-річний житель столиці, який був дитячим фотографом, створив у Instagram фейкову сторінку.

Із цього профілю чоловік, представившись дівчинкою, почав переписуватися із 9-річною дитиною.

Таким чином він потоваришував із своєю жертвою та отримав її довіру.

Далі зловмисник вмовив дівчинку зробити світлини в оголеному вигляді.

Після того, як фотограф отримав декілька відвертих фото неповнолітньої, він почав її шантажувати та погрожувати розповсюдженням світлин стороннім особам.

Окрім того, чоловік примусив дівчинку зробити ще більш відверті знімки в сексуальних образах та із зображенням її статевих органів.

Під час слідства правоохоронці встановили, що дитячий фотограф одружений та має двох дітей.

Зокрема, під час обшуків у будинку зловмисника слідчі виявили на його телефоні та комп’ютері численні фото та відео дитячої порнографії 9-річної дівчинки та інших неповнолітніх жертв.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом створення дитячої порнографії із залученням малолітньої дівчинки.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 15 років.

Також зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розповсюдження дитячої порнографії на Хмельниччині

У квітні цього року поліція Хмельниччини затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії.

Зокрема, порнографічний контент підозрюваний продавав через месенджери в інтернеті, а заборонені відеоролики перекуповував на тематичних форумах у DarkNet.