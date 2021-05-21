Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение через Instagram. С его помощью они похищали личные данные украинцев.

Вирусы были вмонтированы в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей.

Фигуранты размещали ссылки для загрузки вредоносных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

— Один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами, — сообщили в СБУ.

По данным СБУ, злоумышленники также ранее руководили форумом, Telegram-каналом и ботом, где покупали и продавали персональные данные.

Вскоре им планируют сообщить о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Хакерская атака на госорганы Украины

В апреле СБУ задержала жителя Запорожья, который в сотрудничестве с российскими спецслужбами планировал хакерскую атаку на госорганы Украины.

Целью атаки было заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.