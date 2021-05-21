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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Викрадали дані через Instagram: СБУ викрила угруповання хакерів

Викрадали дані через Instagram: СБУ викрила угруповання хакерів

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу хакерів, які розповсюджували шкідливе програмне забезпечення через Instagram. З його допомогою вони викрадали особисті дані українців. 

Віруси були вмонтовані в популярні програми, зокрема, для розкрутки сайту в Instagram і додатки для смартфонів. Програмний код відкривав зловмисникам доступ до інформації, що зберігається на комп’ютерах і мобільних пристроях, зокрема логінів і паролів.

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Фігуранти розміщували посилання для завантаження шкідливих програм в описах під різними відео і в спільнотах соцмереж.

– Один з хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера в РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями та готовими замовленнями. За попередніми даними, шкідливе ПЗ викрадало логіни та паролі, які давали доступ до фінансової інформації. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами, – повідомили в СБУ.

За даними СБУ, зловмисники також раніше керували форумом, Telegram-каналом і ботом, де купували та продавали персональні дані.

Незабаром їм планують повідомити про підозру. Триває досудове слідство.

Хакерська атака на держоргани України

У квітні СБУ затримала жителя Запоріжжя, який у співпраці з російськими спецслужбами планував хакерську атаку на держоргани України.

Метою атаки було заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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