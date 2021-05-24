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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Мама была дома: в Кременчуге одномесячный малыш утонул в ванной

Мама была дома: в Кременчуге одномесячный малыш утонул в ванной

В Полтавской области в полицию поступило сообщение о том, что в ванной нашли мертвого младенца, которому был всего один месяц.

В полицию об этом сообщил 35-летний местный житель Кременчуга. Он нашел в квартире в Кременчуге тело мертвого малыша.

Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть младенца. Тело малыша направили на экспертизу. Сейчас причина его смерти неизвестна.

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По данным Суспільне новини, мать ребенка тогда находилась дома в жилище. Правоохранители работают с ней и выясняют все обстоятельства трагедии.

В полиции открыли уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины. Следствие дела продолжается.

Смерть ребенка на Волыни

Недавно в Волынской области также произошел трагический случай с ребенком. Родители обвиняют в смерти ребенка на Волыни врачей, которые, по их словам, не приехали на вызов.

Два дня полуторагодовалую девочку лихорадило, вскоре температура тела ребенка поднялась под 40 градусов, которую родителям не удалось сбить. Родители вызвали семейного врача, однако она не приехала.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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