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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Киеве грузовик влетел в легковушку и загорелся – подробности

ДТП у Києві

В Киеве на КПП в направлении Житомира грузовик врезался в металлический отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

В результате легковой автомобиль оказался под тягачом. Затем раздался взрыв и вспыхнул грузовик.

В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденного транспорта нашли также тело человека.

Очевидцы предполагают, что погибшим является пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП.

Сколько человек находились в легковушке, пока неизвестно.

На месте работают работники ГСЧС и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.

ДТП в Ровно

22 мая в Ровно произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей – двух машин Renault и одной машины Volkswagen.

На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек.

Среди них пятеро получили травмы (четыре женщины и один мужчина). Погибших нет.

Источник: Магнолия-ТВ

Фото: Магнолия-ТВ

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