В Киеве на КПП в направлении Житомира грузовик врезался в металлический отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.
В результате легковой автомобиль оказался под тягачом. Затем раздался взрыв и вспыхнул грузовик.
В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденного транспорта нашли также тело человека.
Очевидцы предполагают, что погибшим является пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП.
Сколько человек находились в легковушке, пока неизвестно.
На месте работают работники ГСЧС и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.
ДТП в Ровно
22 мая в Ровно произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей – двух машин Renault и одной машины Volkswagen.
На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек.
Среди них пятеро получили травмы (четыре женщины и один мужчина). Погибших нет.
Источник: Магнолия-ТВ
Фото: Магнолия-ТВ