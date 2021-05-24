В Киеве на КПП в направлении Житомира грузовик врезался в металлический отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

В результате легковой автомобиль оказался под тягачом. Затем раздался взрыв и вспыхнул грузовик.

В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденного транспорта нашли также тело человека.

Очевидцы предполагают, что погибшим является пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП.

Сколько человек находились в легковушке, пока неизвестно.

На месте работают работники ГСЧС и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства.

ДТП в Ровно

22 мая в Ровно произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей – двух машин Renault и одной машины Volkswagen.

На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек.

Среди них пятеро получили травмы (четыре женщины и один мужчина). Погибших нет.

Источник: Магнолия-ТВ

Фото: Магнолия-ТВ