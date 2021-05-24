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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Києві вантажівка влетіла в легковик і зайнялась – подробиці

ДТП у Києві

У Києві на КПП у напрямку Житомира вантажівка врізалась у металевий відбійник, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась із легковиком.

У результаті цього легковий автомобіль опинився під тягачем. Потім пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

До лікарні шпиталізували водія фури. Біля понівеченого транспорту знайшли також тіло людини.

Очевидці припускають, що загиблим є пішохід, який перебігав дорогу та потрапив у ДТП.

Скільки людей перебували в легковику, наразі невідомо.

На місці працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини.

ДТП у Рівному

22 травня в Рівному сталася масштабна ДТП за участю трьох автомобілів – двох машин Renault та однієї машини Volkswagen.

На момент ДТП у всіх машинах перебувало восьмеро людей.

Серед них п’ятеро отримали травми (чотири жінки та один чоловік). Загиблих немає.

Джерело: Магнолія-ТВ

Фото: Магнолія-ТВ

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