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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Моя совесть чиста: экс-замглавы МВД Крыма не признал вину в госизмене

Николай Федорян

Бывший заместитель Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму Николай Федорян не признал своей вины в государственной измене.

По словам бывшего правоохранителя, которому накануне суд продлил арест до 23 июля, он не считает себя предателем.

— Моя совесть чиста. Я никому не изменял и никого не предавал, – заявил Федорян.

Он также изъявил желание участвовать в обмене на украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ.

По его словам, в оккупированном Крыму у него осталась вся семья, кроме 89-летнего отца, проживающего на материковой части Украины.

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Федорян отметил, что выехал из АРК только ради ухода за больной матерью, у которой после третьего инсульта отказали ноги.

Экс-глава крымского МВД добавил, что по пути домой был задержан, из-за чего не смог побывать на похоронах матери.

Осуждение украинца Ивана Яцкина в Крыму

На прошлой неделе так называемый Верховный суд оккупированного Крыма незаконно осудил украинца Ивана Яцкина за передачу Украине секретных данных из РФ.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Кроме того, после окончания срока Яцкину присудили админнадзор в течение года.

Источник: Крым. Реалии

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