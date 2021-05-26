Моя совість чиста: екс-заступник голови МВС Криму не визнав провини в державній зраді

Колишній заступник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму Микола Федорян не визнав своєї провини в держзраді.

За словами колишнього правоохоронця, якому напередодні суд продовжив арешт до 23 липня, він не вважає себе зрадником.

– Моя совість чиста. Я не порушував присягу і нікого не зраджував, – заявив Федорян.

Він також виявив бажання взяти участь в обміні на українців, незаконно утримуваних на території РФ.

За його словами, в окупованому Криму в нього залишилася вся родина, крім 89-річного батька, який проживає на материковій частині України.

Федорян зазначив, що виїхав з АРК лише заради догляду за хворою матір’ю, у якої після третього інсульту відмовили ноги.

Екс-заступник голови кримського МВС додав, що дорогою додому його затримали, через що Федорян не зміг бути на похороні матері.

Засудження українця Івана Яцкіна в Криму

Минулого тижня так званий Верховний суд окупованого Криму незаконно засудив українця Івана Яцкіна за передання Україні секретних даних з РФ.

Чоловіка відправили за ґрати на 11 років.

Крім того, після закінчення терміну Яцкіну присудили адміннагляд строком на рік.