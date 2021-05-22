В Крыму так называемый Евпаторийский городской суд приговорил студента геолого-географического факультета одного из украинских высших учебных заведений к году колонии. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

В частности, гражданина Украины обвиняют в создании в соцсети группы, разработки устава, структуры, символики экстремистского сообщества.

Цель сообщества якобы возвращения временно оккупированных территории Крыма и города Севастополя под контроль Украины.

Участников группы, преимущественно жителей полуострова, студент якобы активно вербовал и призвал к совершению противоправных действий.

Парня задержали еще в 2020 году, когда он приехал в Крым.

В так называемом суде говорят, что он полностью “признал вину и осознал ошибочность своих убеждений”.

Вследствие украинцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год.

Наказание будет отбывать он в исправительной колонии общего режима.

Осуждение в Крыму

Накануне в Крыму осудили украинца Ивана Яцкина. Так называемый Верховный суд Крыма объявил ему приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные РФ.

Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Источник: “Евпаторийский городской суд”