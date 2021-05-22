В Крыму так называемый Евпаторийский городской суд приговорил студента геолого-географического факультета одного из украинских высших учебных заведений к году колонии. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества.
В частности, гражданина Украины обвиняют в создании в соцсети группы, разработки устава, структуры, символики экстремистского сообщества.
Цель сообщества якобы возвращения временно оккупированных территории Крыма и города Севастополя под контроль Украины.
Участников группы, преимущественно жителей полуострова, студент якобы активно вербовал и призвал к совершению противоправных действий.
Парня задержали еще в 2020 году, когда он приехал в Крым.
В так называемом суде говорят, что он полностью “признал вину и осознал ошибочность своих убеждений”.
Вследствие украинцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год.
Наказание будет отбывать он в исправительной колонии общего режима.
Осуждение в Крыму
Накануне в Крыму осудили украинца Ивана Яцкина. Так называемый Верховный суд Крыма объявил ему приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные РФ.
Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Источник: “Евпаторийский городской суд”