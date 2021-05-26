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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус

Ніж

В Одесі на одній із автобусній зупинок викрали хлопця, який чекав на маршрутку. Перед нападом зловмисники зав’язали із ним розмову, а потім – заштовхали до машини.

Як з’ясували правоохоронці, на зупинці на вулиці Варненській зловмисники зав’язали розмову з 22-річним незнайомцем, а потім заштовхали його до автомобіля й повезли за місто.

Дорогою вони відібрали у потерпілого гроші, банківську карту та смартфон, погрожуючи ножем. А щоб дізнатися до них паролі – жорстоко побили до втрати свідомості.

Згодом, отямившись біля водойми поблизу Об’їзної дороги, потерпілий вийшов на трасу та покликав на допомогу поліцейських, які проїжджали повз.

Внаслідок цього правоохоронці за гарячими слідами автомобіля Mercedes, на якому їхали зловмисники, наздогнали їх та виявили всі речові докази.

Викрадачами були двоє одеситів віком 27-ми і 28-ми років, а також 31-річний громадянин сусідньої держави.

  • В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус
  • В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус
  • В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус
  • В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус
В Одесі банда злодіїв викрала хлопця, який чекав на автобус / 2 фотографии

Їх затримали та оголосили підозри за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) ККУ.

Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна.

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Так, зловмисники погрожували їм вогнепальною зброєю, вбивством та навіть катували гарячою праскою, поки один із іноземців не передав їм гроші та право власності на нерухомість.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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