В Киеве правоохранители отправили на принудительное лечение гражданина Узбекистана. В прошлом году он угрожал взорвать банк в центре города.
Шевченковский районный суд столицы удовлетворил соответствующее ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего мужчины.
По данным следователей, 3 августа 2020 года он угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.
По результатам расследования установлен факт совершения террористического акта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
Вместе с тем согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения правонарушения по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать действия и руководить ими.
Кроме того, врачи сообщают, что его состояние до сих пор не изменилось.
В результате, местный суд решил госпитализировать иностранца в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.
Захват банка в Киеве
В августе гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение Универсал Банка в бизнес-центре Леонардо.
Персонал и посетителей сразу эвакуировали, внутри с ним оставалась только одна сотрудница банка.
Мужчина говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка и она сдетонирует даже если его убьют.
Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм.
Источник: Киевская горпрокуратура
Фото: Киевская горпрокуратура