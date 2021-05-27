В Киеве правоохранители отправили на принудительное лечение гражданина Узбекистана. В прошлом году он угрожал взорвать банк в центре города.

Шевченковский районный суд столицы удовлетворил соответствующее ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего мужчины.

По данным следователей, 3 августа 2020 года он угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

По результатам расследования установлен факт совершения террористического акта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения правонарушения по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать действия и руководить ими.

Кроме того, врачи сообщают, что его состояние до сих пор не изменилось.

В результате, местный суд решил госпитализировать иностранца в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Захват банка в Киеве

В августе гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение Универсал Банка в бизнес-центре Леонардо.

Персонал и посетителей сразу эвакуировали, внутри с ним оставалась только одна сотрудница банка.

Мужчина говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка и она сдетонирует даже если его убьют.

Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм.

Источник: Киевская горпрокуратура

Фото: Киевская горпрокуратура