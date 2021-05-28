В Мариуполе сообщили о подозрении полицейскому, который на служебном авто сбил двоих детей

В Донецкой области 33-летнему правоохранителю сообщили о подозрении за совершение дорожно-транспортного происшествия, во время которого он наехал на двух детей.

По данным следователей, 9 марта 2019 года около 9.00 полицейский находился за рулем служебного автомобиля Mitsubishi L200.

Проезжая перекресток в Мариуполе, он наехал на двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 11 лет.

В результате аварии одна из девочек получила телесные повреждения средней тяжести.

Виновник ДТП — это начальник отдела оперативного реагирования управления КОРД ГУНП в Донецкой области.

Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 УК).

ДТП в Виннице

Недавно в Виннице произошло ДТП. В результате аварии пострадал 13-летний мальчик.

Так, внедорожник во время движения врезался в забор, перевернулся и сбил подростка, который шел в попутном направлении в школу.

За рулем находилась 43-летняя винничанка. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Донецкая облпрокуратура