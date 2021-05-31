Пили на могилах: на Одещині після зауваження стріляли в подружжя пенсіонерів

В Білгород-Дністровському районі компанія чоловіків стріляла в подружжя пенсіонерів, які зробили їм зауваження за розпиття алкогольних напоїв на цвинтарі.

72-річний чоловік потрапив до лікарні з серйозними пораненнями в живіт та голову, його 66-річній дружині зловмисники вистрелили в руку.

З’ясувалося, що пенсіонери працюють доглядачами на місцевому цвинтарі.

Здійснюючи обхід території, жінка побачила двох молодиків, які вирішили влаштувати алкогольне застілля між могилами.

Слідство встановило, що у відповідь на ввічливе зауваження чоловіки почали грубо ображати пенсіонерку, після чого за неї заступився чоловік.

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Зброя, з якої зловмисник здійснив серію пострілів, встановлять найближчим часом.

Щоб розшукати зловмисників, які втектли з цвинтаря на авто, поліцейські ввели в дію спецоперацію Перехоплення.

Станом на вечір 31 травня одного з чоловіків затримали: наразі він перебуває в СІЗО, його спільника розшукують.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.15 та п.12 ч.2 ст.115 КК України.

За замах на умисне вбивство передбачено покарання від 10 до 15 позбавлення волі або довічне ув’язнення.

На Сумщині хотіли вбити подружжя пенсіонерів

В Конотопському районі шахрай ошукав і мало не вбив подружжя пенсіонерів, видавши себе за фельдшера, який вакцинує проти коронавірусу.

53-річний чоловік прийшов додому до пенсіонерів, однак замість вакцини вколов їм снодійне.

Після того, як подружжя заснуло, нахабно почав ритися у їхніх речах, аби знайти цінні речі і готівку. Коли шахрай тікав з пограбованим, вирішив підпалити веранду будинку.

Пенсіонери дивом не встигли заснути і самотужки загасили пожежу.

Зловмисника затримали і арештували: якщо вину буде доведено, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.