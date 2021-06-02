Присвоил 750 тисяч грн на ремонте вокзала: чиновнику УЗ объявлено о подозрении

Сотрудник одного из подразделений Юго-Западной железной дороги присвоил 750 тысяч грн.

Эти деньги предназначались для ремонта и обустройства зон ожидания на пригородном вокзале, расположенном возле станции Киев-Пассажирский.

Злоумышленник подписал фиктивные акты выполненных работ, на основании которых со счетов Укрзализныци деньги были переведены на счет подставной фирмы.

Подозреваемому, имя которого не раскрывается, предъявлено подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

На Харьковщине задержали взяточника

Накануне начальник одного из отделов Госгеокадастра Харьковщины получил взятку в размере 20 тыс. грн.

За эти деньги он пообещал местному жителю закрыть глаза на самозахват нескольких земельных участков в селе Марьино Богодуховского района.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права работать на госслужбе на протяжении трех лет.