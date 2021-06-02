Привласнив 750 тисяч грн на ремонті вокзалу: чиновнику УЗ оголошено про підозру

Співробітник одного з підрозділів Південно-Західної залізниці привласнив 750 тисяч грн.

Ці гроші призначалися для ремонту і облаштування зон очікування на приміському вокзалі, розташованому біля станції Київ-Пасажирський.

Зловмисник підписав фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких з рахунків Укрзалізниці гроші було переведено на рахунок підставної фірми.

Підозрюваному, ім’я якого не розкривається, оголошено про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

На Харківщині затримали хабарника

Напередодні начальник одного з відділів Госгеокадастру Харківщини отримав хабар в розмірі 20 тис. грн.

За ці гроші він пообіцяв місцевому жителю закрити очі на самозахоплення кількох земельних ділянок в селі Мар’їно Богодухівського району.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна і позбавленням права працювати на держслужбі протягом трьох років.