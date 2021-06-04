В Одессе задержали группу лиц, занимавшихся сутенерством. Среди подозреваемых оказались двое правоохранителей.

Вместе с двумя сообщницами мужчины организовали и держали на контроле незаконный секс-бизнес в центре Одессы.

Каждый из участников преступной группы отвечал за отдельную сферу обязанностей.

Руководительница “бизнеса” решала финансовые вопросы и выбирала помещения для организации работы проституток.

Вторая женщина, администратор салона интимных услуг, занималась размещением рекламы, принимала заказы клиентов, а также искала новых проституток.

Для разнообразия она присылала клиентам салона фото девушек в белье. Все их услуги оценивались в $100 в час.

В центре Одессы задержали правоохранителей-сутенеров, продававших услуги проституток / 8 фотографий

В то же время правоохранители отвечали за охрану и безопасность проституток во время “работы”, а также контролировали получение денег за оказанные “услуги”.

Прокуратурой было установлено, что один из мужчин — это старший сержант полиции, полицейский-водитель одного из батальонов Управления полиции охраны, а другой — охранник батальона УПО в Одесской области, который сейчас уволен со службы.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 303 УК Украины. Всем четверым подозреваемым в ближайшее время изберут меру пресечения.

Киевлянин продавал интимные услуги 11-летней дочери

В конце мая в Киеве задержали мужчину, который снимал и распространял детское порно с участием своей 11-летней дочери.

38-летний отец предлагал интимные услуги своей дочери в Интернете.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютер, смартфон и флэш-накопители, где хранились материалы порнографического содержания.

По данным полиции, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: Одесская областная прокуратура