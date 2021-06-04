В Одесі затримали групу осіб, які займалися сутенерством. Серед підозрюваних – двоє правоохоронців.

Разом із двома спільницями чоловіки організували і тримали на контролі незаконний секс-бізнес в центрі Одеси.

Кожен з учасників злочинної групи відповідав за окрему сферу обов’язків.

Керівниця “бізнесу” вирішувала фінансові питання та обирала приміщення для організації роботи повій.

Друга жінка, адміністратор салону інтимних послуг, займалася розміщенням реклами, приймала замовлення клієнтів, а також шукала нових повій.

Для різноманіття вона надсилала клієнтам салону фото дівчат в білизні. Усі їхні послуги оцінювалися у $100 на годину.

У центрі Одеси затримали правоохоронців-сутенерів, які продавали послуги повій / 8 фотографий

Натомість правоохоронці відповідали за охорону та безпеку повій під час їхньої “роботи”, а також контролювали отримання грошей за надані “послуги”.

Прокуратурою було встановлено, що один із чоловіків – це старший сержант поліції, поліцейський-водій одного із батальйонів Управління поліції охорони, а інший – охоронець батальйону УПО в Одеській області, який наразі звільнений зі служби.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 303 КК України. Усім чотирьом підозрюваним найближчим часом оберуть запобіжний захід.

Киянин продавав інтимні послуги 11-річної доньки

Наприкінці травня в Києві затримали чоловіка, який знімав і поширював дитяче порно за участі своєї 11-річної доньки.

38-річний батько пропонував інтимні послуги своєї доньки в Інтернеті.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютер, смартфон та флеш-накопичувачі, де зберігалися матеріали порнографічного змісту.

За даними поліції, чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Джерело: Одеська обласна прокуратура