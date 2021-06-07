Медикаментозный сон и 40% ожогов тела: в Днепре трагически умер шестиклассник

В Днепре умер 12-летний мальчик, который две недели находился в больнице с ожогами 40% тела после случайного самоподжога.

Как сообщил гендиректор Днепропетровской областной детской больницы Алексей Власов, медики не смогли спасти пострадавшего от огня шестиклассника Сашу Соколенко. 7 июня он умер из-за полученных ожогов.

По предварительной информации, 22 мая мальчик со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой горючей жидкости во время отдыха в одном из местных парков.

Поэтому они решили ради интереса и видео соцсетей поджечь жидкость.

Дети подожгли ее, но огонь быстро перекинулся на одежду Александра. Мальчик продолжал гореть, пока его друг не привел помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Впоследствии медики выяснили, что шестиклассник получил примерно 40% ожогов тела — на коже туловища, спины и рук. Также был обнаружен ожог дыхательных путей.

Саша до сегодня находился в тяжелом состоянии в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.

В Одесской области от ожогов умерла пенсионерка

В апреле в Одесской области 77-летняя женщина умерла в местной больнице, куда ее госпитализировали с ожогами всего тела.

По данным полиции, жительница поселка Окны сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Источник: Vgorode