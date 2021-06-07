Медикаментозний сон та 40% опіків тіла: у Дніпрі трагічно помер шестикласник

У Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який два тижні перебував у лікарні із опіками 40% тіла після випадкового самопідпалу.

Як повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексій Власов, медики не змогли врятувати постраждалого від вогню шестикласника Сашу Соколенко. 7 червня він помер через отримані опіки.

За попередньою інформацією, 22 травня хлопчик зі своїм товаришем виявили пакет з пляшкою горючої рідини під час відпочинку в одному із місцевих парків.

Тож вони вирішили заради інтересу та відео для соцмереж підпалити рідину.

Діти підпалили її, але вогонь швидко перекинувся на одяг Олександра. Хлопчик продовжував горіти, поки його друг не привів допомогу. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Згодом медики з’ясували, що шестикласник отримав приблизно 40% опіків тіла – на шкірі тулуба, спини та рук. Також був виявлений опік дихальних шляхів.

Саша до сьогодні перебував у важкому стані в медикаментозному сні на апараті ШВЛ.

На Одещині від опіків померла пенсіонерка

У квітні в Одеській області 77-річна жінка померла у місцевій лікарні, куди її госпіталізували з опіками всього тіла.

За даними поліції, мешканка селища Окни спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Джерело: Vgorode