Голова была в петле шнурка: в Беларуси повесился годовалый мальчик

В Беларуси годовалый мальчик удушился обувным шнурком. Дома с ребенком были бабушка и дедушка.

По информации местных следователей, в одном из сел Минской области ​​7 июня бабушка и дедушка положили малыша спать около 11.00. Однако через некоторое время мужчина, подойдя к ребенку, обнаружил, что он не дышит.

Так, мертвый мальчик сидел в кроватке, а его голова находилась в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту гибели ребенка проводится проверка.

Смерть ребенка в Харькове

В Харькове из-за халатности патрульной погиб ребенок. Суд вынес приговор женщине.

12 сентября 2017 года до полиции сообщили, что 3-летнему ребенку угрожает опасность, потому что мальчика систематически избивал его отец. Однако инспектор не рассмотрела это обращение своевременно и, соответственно, не приняла необходимые меры, чтобы спасти ребенка.

Через две недели отец снова жестоко избил мальчика. Скорую помощь вызвала соседка. Ребенка доставили в больницу, но на следующий день он умер.

Источник: Следственный комитет Беларуси