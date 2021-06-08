Голова була в петлі шнурка: в Білорусі повісився однорічний хлопчик

У Білорусі однорічний хлопчик задушився взуттєвим шнурком. Вдома з дитиною були бабуся і дідусь.

За інформацією місцевих слідчих, в одному із сіл Мінської області 7 червня бабуся і дідусь поклали малюка спати близько 11.00. Однак за деякий час чоловік, підійшовши до дитини, виявив, що вона не дихає.

Так, мертвий хлопчик сидів в ліжечку, а його голова перебувала у петлі взуттєвого шнурка, який кріпився до стіни для стійкості конструкції.

Наразі правоохоронці призначили судово-медичну експертизу. За фактом загибелі дитини триває перевірка.

Смерть дитини у Харкові

У Харкові через недбалість патрульної загинула дитина. Суд виніс вирок жінці.

12 вересня 2017 рокудо поліції повідомили, що 3-річній дитині загрожує небезпека, бо хлопчика систематично бив його батько. Однак інспектор не розглянула це звернення своєчасно і, відповідно, не вжила необхідних заходів, щоб врятувати дитину.

Через два тижні батько знову жорстоко побив хлопчика. Швидку допомогу викликала сусідка. Дитину доставили в лікарню, але наступного дня вона померла.

Джерело: Слідчий комітет Білорусі