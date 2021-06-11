Рядом нашли штыковую лопату: в Одесской области обнаружили изуродованное тело мужчины

В селе Дачное Одесской области полиция обнаружила тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Рядом с трупом, который выявили на дачном участке погибшего, была найдена штыковая лопата, куски деревянной рамы, сковородку, две пары кроссовок и мобильный телефон.

У погибшего пробита голова – рана глубиной полтора сантиметра на лбу, восьми сантиметровый разрез на шее, а также проникающее ранение левого уха.

Кроме того, на теле также обнаружены многочисленные ушиби и ссадины.

Труп мужчины, как и изъятые на месте преступления улики направлены на экспертизу. Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Убийство мужчины в Одессе

Ранее сегодня стало известно, что в Одессе 56-летняя женщина убила своего экс-супруга.

Причиной трагедии стали плохие отношения бывшей супружеской пары, которые усугублялись проживанием на совместной жилплощади.

Злоумышленницу доставили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.