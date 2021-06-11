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Дмитро Кудрявцев |

Поряд виявили штикову лопату: на Одещині знайшли понівечене тіло чоловіка

поліція

У селі Дачне Одеської області поліція виявила тіло 48-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поряд з трупом, який знайшли на дачній ділянці загиблого, було виявлено штикову лопату, шматки дерев’яної рами, пательню, дві пари кросівок та мобільний телефон.

У загиблого пробита голова – рана глибиною півтора сантиметри на лобі, восьми сантиметровий розріз на шиї, а також проникаюче поранення лівого вуха.

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Крім того, на тілі також виявлені численні гематоми та подряпини.

Труп чоловіка, як і вилучені з місця злочину докази, було направлено на експертизу. Обставини події з’ясовуються. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за фактом ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Вбивство чоловіка в Одесі

Раніше сьогодні стало відомо, що в Одесі 56-річна жінка вбила свого екс-чоловіка.

Причиною трагедії стали погані відносини колишньої подружньої пари, які загострилися, через проживання у спільній житлоплощі.

Зловмисницю доставили до ізолятору тимчасового утримання, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Джерело: Думская

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