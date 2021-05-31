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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Заключали фиктивные договора: в Донецкой области госслужащие присвоили более 3 млн грн

Заключали фиктивные договора: в Донецкой области госслужащие присвоили более 3 млн грн

В Донецкой области правоохранители разоблачили схему хищения средств бюджета на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе.

Благодаря незаконной схеме государственные служащие присвоили более трех млн грн. По данным СБУ, чиновники Национальной академии аграрных наук Украины заключали фиктивные договоры по восстановлению нескольких зданий организации.

Однако на самом деле работы по реконструкции не проводили или проводили лишь частично. Также на предприятии незаконно продавали выращенную сельскохозяйственную продукцию.

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Правоохранители провели обыски в государственном предприятии. Продолжается следствие по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Обыски в Криворожском горсовете

Недавно правоохранители также раскрыли схему хищения государственных средств из бюджета в Криворожской городской раде.

Таким образом должностные лица нанесли ущерб на более чем 1 млрд 700 млн грн. Благодаря системе тендерных закупок предприятия горсовета заключали фиктивные договора.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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