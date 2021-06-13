На Івано-Франківщині в річці Черемош потонув хлопчик

В Івано-Франківській області рятувальники підняли на берег тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки із вечора 12 червня. Аварійно-рятувальні роботи проводилися на річці Черемош в районі села Тюдів.

Як повідомляє повідомляє прес-служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій області, хлопчик 12-ти років вчора ввечері послизнувся на камені і впав у воду. Його понесло вниз течією.

12 червня о 20:50 в оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, послизнувся на каменях і впав в річку Черемош хлопчик (попередньо 12 років), – вказується в повідомленні в соцмережі Facebook.

За словами очевидців, на річці Черемош знаходилося троє дітей.

О 21:12 на місце події прибула місцева пожежна команда селища Кути, о 21:14 – рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини.

Вони спільно з співробітниками поліції і місцевим жителями виставили два спостережних поста на Вижницькому мосту і в районі АЗС села Тюдів.

Чотири робочі групи проводили огляд місцевості, берегової лінії та русла і водного дзеркала Черемоша на човнах. На місці події було встановлено засоби освітлення.

О 07:30 місцеві жителі виявили тіло дитини біля правого берега Черемоша в селі Тюдів на відстані 2 км від місця події.

Зазначають, що наразі рівень води у Черемоші в середньому 1 м, місцями до 2 м, течія швидка.

У місті Покров Дніпропетровської області після декількох днів пошуків знайшли тіло 8-річного хлопчика.