Первый реальный приговор: двоих экс-беркутовцев приговорили к трем годам тюрьмы

Бывших сотрудников Беркута Владимира Мохоня и Виктора Эйсмонта приговорили к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.

Соответствующее решение в понедельник, 14 июня, принял судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль.

Кроме того, обоих экс-силовиков также признали виновными в препятствовании мирным собраниям граждан и служебном подлоге при внесении в рапорты заведомо ложной информации. Однако по этим статьям Мохонь и Эйсмонт были освобождены от наказания из-за истечения срока давности.

Когда Бугиль зачитывал приговор, то заявил, что вина экс-беркутовцев полностью доказана.

В свою очередь адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская отметила, что это первые реальные сроки, которые бывшие правоохранители получили по делам Майдана.

— Надеюсь до апелляции министр внутренних дел Арсен Аваков не обеспечит им зеленый коридор до неподконтрольных территорий Донбасса, — заявила Закревская.

Она также поблагодарила свидетелям, которые семь лет интересовались делом и давали показания, а также журналистам, которые предоставили фото- и видео-доказательства.

Строительство Музея Революции Достоинства

В мае министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что согласование проекта Музея Революции Достоинства затянулось.

По его словам, немецкое архитектурное бюро Kleihues+Kleihues передало авторские права на проект, который позволит начать строительные работы.

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игоря Пошивайло, вскоре планируют провести тендер на определение генерального проектировщика.